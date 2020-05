Boa naar ziekenhuis na mishandeling bij het strand van IJmuiden

Donderdagmiddag is een Buitengewoon opsporingsambtenaar, boa, met gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was mishandeld in IJmuiden. Dat gebeurde op ‘t Kwelderpad, een paadje dat naar het strand leidt.Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden, meldt de politie.

NH Nieuws sprak met iemand die het incident gezien heeft; de boa in kwestie zou tegen jongeren hebben gezegd dat ze niet van een pier mochten afspringen. Een van de jongeren zou geen identiteitskaart bij zich hebben gehad waarop de boa de persoon in kwestie wilde aanhouden, schrijft NH Nieuws. Dit zou geleid hebben tot de mishandeling.

In de uitzending van Hart van Nederland zei donderdagavond Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, woest te zijn. “Echt schandalig, echt schokkend. Ik ben laaiend.” “Ik heb de boa’s zelf nog niet gesproken”, vertelt Kuin in Hart van Nederland. Hij weet wel dat ze zeer onder de indruk en ontdaan zijn, zo meldt het programma. “Ze hebben binnenkort een gesprek met de burgemeester. Er moet snel wat gebeuren.”

Acties

Juist donderdag begonnen Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Rotterdam met acties. Ze schrijven de komende drie dagen uit protest geen bonnen uit. Ze willen vanwege toenemende agressie een wapenstok en pepperspray, maar de gemeente Rotterdam gaat niet in op die eis van de vakbonden. In de driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en justitie, is wel afgesproken dat de Rotterdamse handhavers toegang krijgen tot het portofoon-netwerk van de politie. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb betekent dit dat de politie er in escalerende situaties sneller kan zijn.

Ook worden er werkgroepen van handhavers en politiemedewerkers opgericht om te kijken hoe het werk veiliger kan. “Daar worden boa’s niet warm van”, zei Kuin daarover eerder tegen het ANP. De bonden bekijken dit weekend of ze de actie mogelijk verlengen.