Trump overweegt campagnebijeenkomsten buiten te houden

“We moeten weer campagnerally’s organiseren”, aldus Trump tijdens een bezoek aan de fabriek van automaker Ford. “Dat gaat binnenkort weer gebeuren denk ik. We kunnen een paar grote buitenbijeenkomsten houden of we kunnen wachten tot de stadions weer opengaan. Er is veel vraag naar.”

Trump staat in de meeste peilingen achter op de Democratische kandidaat Joe Biden. De verkiezingen worden gehouden op 3 november.

Een campagnemedewerker van de president zei dat Trump niet kan wachten om weer te beginnen met de bekende bijeenkomsten, waarin hij het publiek opzweept. Het campagneteam hoopt vanaf het midden van juni weer bijeenkomsten te kunnen organiseren. Trump wil het liefst naar staten waar de uitkomst nog volledig open ligt, zoals Wisconsin en Michigan.