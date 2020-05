Chinese volkscongres valt samen met internationale corona-kritiek

Het Chinese parlement, het Nationaal Volkscongres (NPC), komt door het coronavirus later dan gepland vanaf vrijdag bijeen. Het duurt ieder jaar circa twee weken, maar wordt dit jaar ingekort. Het is nog niet bekend hoeveel afgevaardigden er in persoon aanwezig zijn. Normaal zijn dat er circa 3000. De voorbereidingen voor het congres zijn via videoverbindingen gedaan.

Het NPC bekrachtigt voornamelijk eerdere besluiten van staatsinstellingen. Het congres valt dit jaar samen met internationale kritiek op president Xi Jinping over de aanpak van het in Wuhan uitgebroken virus en groeiende conflicten met de VS. En de economie van China, de tweede in omvang in de wereld, worstelde al voor de virusuitbraak met problemen en stevent in 2020 af op de laagste groei in 30 jaar.

De Communistische Partij van China gebruikt het congres veelal om bekend te maken wat de regering van plan is en of er topfiguren worden vervangen of dat ze juist meer taken krijgen. Daarnaast worden economische doelstellingen en defensie-uitgaven uit de doeken gedaan. Maar een van de belangrijkste boodschappen van het aanvankelijk begin maart geplande congres zal volgens waarnemers zijn dat China het virus heeft overwonnen en alles weer zoals gebruikelijk in de Volksrepubliek zal verlopen.