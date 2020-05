‘Tsjetsjeense leider Kadyrov in ziekenhuis met coronavirus’

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov ligt in het ziekenhuis omdat hij besmet is met het coronavirus. Dat melden Russische media donderdag.

“Ramzan Kadyrov is met een vliegtuig naar Moskou gebracht”, schrijft het Russische staatspersbureau TASS, dat een medische bron aanhaalt. Ook andere media schrijven over de ziekenhuisopname van Kadyrov, die momenteel 43 jaar is.

Tsjetsjenië is een autonome republiek in het zuidwesten van Rusland. De regio strijdt voor onafhankelijkheid. Kadyrov is sinds 2007 president van Tsjetsjenië.