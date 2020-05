Trump: G7 mogelijk in Witte Huis

Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt de G7-ontmoeting in juni ‘gewoon’ bij hem in het Witte Huis gehouden. Vooralsnog wordt de bijeenkomst vanwege het coronavirus gehouden door middel van een videoverbinding. Trump hoopt dat dat niet nodig is.

“Het ziet er naar uit dat de G7 gaat plaatsvinden”, zo zei Trump donderdag tegen verslaggevers. Volgens de president kan de bijeenkomst, waar wereldleiders van zeven grote industrielanden met elkaar grote economische zaken bespreken, “hoofdzakelijk” in het Witte Huis plaatsvinden. “Maar een deel kan ook in Camp David worden gehouden”, zo zei Trump. Dat is het buitenverblijf van de Amerikaanse president in Maryland.

Bij de G7 horen Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten. In maart ‘ontmoetten’ de leiders van die landen elkaar ook al via een online verbinding. Toen spraken de landen af samen het coronavirus en de economische problemen tegen te willen gaan.