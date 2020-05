Wereldbank komt met half miljard voor hulp na sprinkhanenplaag

De Wereldbank heeft een hulpprogramma ter waarde van 500 miljoen dollar goedgekeurd voor hulp aan landen die worden geteisterd door sprinkhanenplagen. Vooral in de Hoorn van Afrika en het Midden-Oosten dreigt voor miljoenen mensen honger, doordat grote zwermen sprinkhanen voedseloogsten verwoesten.

Volgens de Wereldbank hebben sinds mei zeker 23 landen in Oost-Afrika, het Midden-Oosten en Azië te maken gehad met bovengemiddeld grote zwermen sprinkhanen. De insecten zijn in staat in korte tijd hele akkers met voedselgewassen kaal te eten.

In enkele van de getroffen landen gaat het om de grootste sprinkhanenplaag van de afgelopen 70 jaar, stelt de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Afgaande op gunstige omstandigheden voor voortplanting van de insecten, worden gedurende het oogstseizoen in juni en juli opnieuw grote zwermen sprinkhanen verwacht.

Waarschuwingssystemen

De steun van de Wereldbank is onder andere bedoeld voor herstel van ernstig beschadigde akkers. Ook ontvangen getroffen families geld en worden er waarschuwingssystemen opgezet. Het eerste steunpakket van het programma, met een omvang van 160 miljoen dollar, gaat naar Djibouti, Ethiopië, Kenia en Oeganda

Volgens Wereldbank-president David Malpass vergroten de sprinkhanenplagen de zorgen van armere landen, waar het levensonderhoud van velen al in het geding is door de coronapandemie . “’s Werelds armste en kwetsbaarste mensen lopen door deze noodsituatie in de voedselvoorziening, samen met de pandemie en het stilleggen van ontwikkelde economieën een nog groter risico”.

Volgens de Verenigde Naties dreigde al voor de sprinkhanenplagen voor 22,5 miljoen mensen in Oost-Afrika honger. Zonder ingrepen zou de totale schade door de insecten voor boeren 8,5 miljard dollar bedragen. De Wereldbank schat dat financiële steun de schade zal beperken tot 2,5 miljard dollar.