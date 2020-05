Burgemeester: NL-Alert voor brand kerncentrale was niet nodig

De brand op het dak van de voormalige kerncentrale in Dodewaard heeft geen enkel risico voor omwonenden veroorzaakt. Er was geen groter risico dan bij een normale brand op een dak. Daarom was het niet nodig om alarm te slaan via NL-Alert. Dat heeft burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe, waar Dodewaard bij hoort, donderdag gezegd.