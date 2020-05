Zuid-Korea arresteert eerste buitenlander om quarantaineschending

De Zuid-Koreaanse politie heeft voor het eerst een buitenlander opgepakt die zich niet aan de quarantaineregels hield. De 23-jarige Japanner moest zich na aankomst in het land eigenlijk 14 dagen afzonderen, maar ging volgens de autoriteiten toch op stap. Hij bezocht onder meer restaurants en cafés.

De man kwam begin mei het land binnen en testte op de luchthaven negatief op het coronavirus. Toch is het ook dan verplicht om twee weken in quarantaine te gaan. De politie zegt dat uit beelden van bewakingscamera’s en betaalgegevens van de Japanner bleek dat hij op acht van de veertien dagen de regels brak. De man zit nog vast en moet voor de rechter verschijnen.

In Zuid-Korea zijn tot dusver 11.122 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en 264 patiënten overleden. Het land versoepelde begin mei de lockdown, omdat de virusuitbraak onder controle leek. De autoriteiten zagen zich later toch weer genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen toen het virus weer om zich heen begon te grijpen. Er waren tal van nieuwe besmettingen gelinkt aan een populaire uitgaansbuurt in de hoofdstad.