Bij een steekpartij in het Noord-Brabantse Valkenswaard is een persoon gewond geraakt, meldt de politie op Twitter. Het incident vond rond 02.40 uur plaats in de Vogelkersstraat. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer wordt nagekeken door ambulancemedewerkers. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

De verdachte werd kort na de steekpartij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.