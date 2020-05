‘Lufthansa krijgt steunpakket van 9 miljard euro’

De Duitse staat en Lufthansa naderen een akkoord over staatssteun voor de luchtvaartmaatschappij, die worstelt met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Bondskanselier Angela Merkel zei woensdagavond laat dat “een beslissing snel verwacht kan worden”.

Volgens Merkel is de regering in “intensieve gesprekken” verwikkeld met Lufthansa en de Europese Commissie, die het steunpakket goed zal moeten keuren.

Ook Lufthansa meldde in een verklaring dat de gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevinden. Het bedrijf zou voor negen miljard euro aan steun gaan ontvangen. De Duitse overheid neemt als de plannen doorgang vinden een belang van twintig procent in de vliegmaatschappij, aldus Lufthansa.