Limburgse steden zetten zich schrap voor Duitse shoppers

Venlo en Roermond verwachten donderdag een grote toestroom van Duitse koopjesjagers. Traditioneel staat Hemelvaart in beide steden te boek als “Duitse Dag”, waarbij vele duizenden oosterburen komen winkelen in het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond en de “Duitse hoek” in Venlo. Dat leidde in het verleden tot de nodige lange files vanaf de Duitse grens en verkeersinfarcten in de binnensteden.