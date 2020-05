VS registreren opnieuw meer dan 1500 coronadoden

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1561 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Dat zijn iets meer sterfgevallen dan een dag eerder, toen werden er 1536 doden gemeld.

Het dagelijkse dodental is in de VS na twee dagen van relatieve daling eerder deze week weer gestegen. Zondag en maandag werden er respectievelijk 820 en 759 doden gerapporteerd.

In totaal zijn nu 93.406 mensen in het land gestorven aan het longvirus, het hoogste aantal wereldwijd. Volgens de cijfers van Johns Hopkins zijn ruim 1,5 miljoen besmettingen bekend in de VS.