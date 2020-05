Versoepeling coronamaatregelen stuwt Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op 24.575,90 punten. De brede S&P 500 ging 1,7 procent omhoog naar 2971,61 punten en technologiebeurs Nasdaq won 2,1 procent tot 9375,78 punten.

Target heeft door hamsterende klanten de omzet opgevoerd. Vooral de onlineverkopen stegen hard, tijdens de lockdowns in veel delen van de Verenigde Staten. De winstgevendheid kreeg tegelijkertijd een knauw. Het bedrijf had door het coronavirus hogere kosten. Het aandeel zakte bijna 3 procent. Lowe’s won een fractie, geholpen door meevallende verkoopcijfers. Amerikanen zijn meer klusjes in en om het huis gaan doen omdat ze door de coronacrisis thuis moeten blijven.

Johnson & Johnson

Royal Caribbean Cruises ging verder 3 procent omlaag. De cruisemaatschappij maakte bekend in het afgelopen kwartaal een fors verlies te hebben geleden door de coronacrisis, waardoor schepen aan de ketting werden gelegd.

Johnson & Johnson (J&J) sloot op zijn beurt bijna 1 procent lager. Het medisch bedrijf stopt met de verkoop van babypoeder gemaakt van talk in Noord-Amerika vanwege beschuldigingen dat het kankerverwekkend zou zijn omdat er asbest in kan zitten. Het talkpoeder leverde J&J veroordelingen voor miljarden dollars aan schadevergoedingen op. Het bedrijf zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen.

McDonald’s

Verder wist McDonald’s (plus 2,5 procent) de aandacht op zich gericht. De fastfoodketen heeft 40 miljoen dollar gereserveerd om in de problemen gekomen franchisenemers in de Verenigde Staten te hulp te schieten. Maar hiermee is waarschijnlijk niet iedere ondernemer geholpen. Sommige restauranthouders zullen vanwege de coronacrisis mogelijk zaken moeten verkopen.

Beleggers kregen ook te maken met de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daarin kwam naar voren dat de beleidsbepalers van de centrale bank de coronapandemie als ernstige bedreiging voor de Amerikaanse economie zien.

De euro was 1,0980 dollar waard tegen 1,0985 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 5 procent duurder op 33,54 dollar. Brentolie kostte ruim 3 procent meer op 35,86 dollar.