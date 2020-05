Wereldbank kiest opnieuw voor vrouw als hoofdeconoom

De Wereldbank heeft Carmen Reinhart benoemd tot nieuwe hoofdeconoom. Daarmee kiest de organisatie die voorheen een mannenbolwerk was voor de tweede achtereenvolgende keer een vrouw als belangrijkste deskundige. De Harvard-professor geldt als een expert op het gebied van financiële crises. Wereldbank-president David Malpass denkt dat ze met haar ervaring en inzichten van onschatbare waarde kan zijn bij de aanpak van de coronacrisis.

De afgelopen jaren kozen de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) alle drie al voor vrouwelijke hoofdeconomen. Eerder was dat nog nooit voorgekomen. Dit leidde in internationale media destijds tot berichten dat vrouwen de macht zouden grijpen in de financiële wereld.

Eerder dit jaar liet Pinelopi Koujianou Goldberg weten terug te treden als hoofdeconoom bij de Wereldbank. Ze wilde tijd vrijmaken om college te geven aan Yale University. De toppositie bij de Wereldbank ging tijdelijk naar Aart Kraay. Met Reinhart heeft de Wereldbank opnieuw een econoom van statuur in huis gehaald. Ze geldt al langere tijd als een van de meest invloedrijke personen en denkers in de financiële wereld.