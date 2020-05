Kabinet niet meer wekelijks in corona-crisisberaad

Nu de corona-uitbraak wat lijkt beteugeld en een flink aantal maatregelen wordt versoepeld wil het kabinet ook zijn wekelijkse crisisberaad over de epidemie op een lager pitje zetten. Het is de bedoeling dat de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) na volgende week woensdag voorlopig niet meer bijeenkomt, bevestigen ingewijden na berichtgeving door de NOS.

Sinds het coronavirus begin maart in Nederland om zich heen greep, bogen premier Mark Rutte en de meest betrokken ministers en diensten zich in de MCCb over de bestrijding van de epidemie. De commissie kan net als een gewone ministerraad besluiten nemen en kreeg het voortouw in de coronabestrijding. Na afloop stonden Rutte, coronaminister Hugo de Jonge of andere kopstukken de pers te woord. Persconferenties over belangrijke coronamaatregelen trokken miljoenen kijkers.

Nu de virusuitbraak lijkt uit te doven en de samenleving voorzichtig weer op gang komt, denkt het kabinet het voorlopig zonder het crisisberaad af te kunnen. De ministers die het meest met de coronacrisis te maken hebben, blijven wel overleggen in een gewone commissie van de ministerraad, is het plan. Mocht het toch weer misgaan met het virus, dan kunnen ze de MCCb opnieuw bijeenroepen.

De MCCb krijgt zo de handen vrij voor een eventuele nieuwe crisis, zoals de aanhoudende droogte.