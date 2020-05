‘Vertrouwen in kabinet krijgt knauw door schrappen ontslagboete’

De betrouwbaarheid van het kabinet staat op het spel door het schrappen van de ontslagboete in de NOW-regeling. Dat meent voorzitter Han Busker van vakbond FNV, die waarschuwt dat het vertrouwen in het kabinet een rol speelt op meerdere vlakken, bijvoorbeeld bij het pensioenakkoord.

“Het steunpakket is nu niet in balans”, stelt Busker die het schrappen, wat volgens hem uit de koker van het kabinet komt, ondoordacht en contraproductief noemt. “Je geeft miljarden uit om banen te behouden, maar zet tegelijkertijd de achterdeur open.”

Het is bovendien niet zo dat de vakbonden niet over ontslagen wilden praten. “Wij snappen best dat er reorganisaties moeten volgen, maar neem dan de tijd om de zaken goed te regelen.” De bondsvoorzitter zei de ontslagboete tot september te hebben willen behouden en die tijd te nemen om in gesprek te gaan over een structurelere regeling met een ander karakter. “Dan kunnen we het netjes doen en ook perspectief bieden aan de mensen die worden ontslagen.”

Ontslagboete terugbrengen

Dat perspectief biedt het kabinet nu niet, aldus Busker. Zo zou wat hem betreft de afbouw van de WW minder snel moeten verlopen nu werklozen veel minder kans hebben om een nieuwe baan te vinden.

De 50 miljoen euro die het kabinet voor omscholing uittrekt noemt Busker “een doekje voor het bloeden”. “Die bedrijven moeten volgens het kabinet zorg gaan dragen voor die omscholing, maar als je de NOW-regeling aanvraagt, dan heb je die nodig en dan is omscholing van personeel niet je eerste prioriteit.”

FNV gaat nu proberen de Tweede Kamer te bewegen de ontslagboete terug te brengen in het noodpakket. “Deze crisis gaat niet alleen over de economie of de gezondheid, maar ook over de mensen in dit land. Luister dan ook naar hen.”