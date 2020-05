Minister houdt voet bij stuk: geen tijdelijke huurstop

Een tijdelijke huurstop in de sociale en de vrije sector zit er niet in. Een meerderheid in de Eerste Kamer had minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hierom gevraagd omdat veel huurders het financieel zwaar zullen krijgen door de coronacrisis, maar zo'n "generieke huurbevriezing helpt niet de mensen die daadwerkelijk betalingsproblemen hebben", zegt de bewindsvrouw.