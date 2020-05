Frankrijk wil actie tegen Israël bij annexatie Westoever

Hij sprak woensdag in het Franse parlement. Volgens Le Drian zou een gedeeltelijke annexatie door Israël een grove schending van het internationaal recht betekenen. “De afgelopen dagen hebben we verschillende videoconferenties gehouden met Europese collega’s”, zegt Le Drian. Daarin ging het onder meer over een besluit tot “een gezamenlijke preventieve actie en tot een represaille”, mocht Israël overgaan tot annexatie.

Annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever wordt voorgesteld in het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten dat president Trump begin dit jaar presenteerde. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat de nieuwe regering in juli zal bespreken of het zijn soevereiniteit uitbreidt.