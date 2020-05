Spaanse dodental van het coronavirus stijgt met 95

Het Spaanse dodental van het nieuwe coronavirus is woensdag met 95 gestegen. Dat is een lichte toename ten opzichte van dinsdag met 83 sterfgevallen, zei het ministerie van Volksgezondheid.

Het totale aantal dodelijke slachtoffers is nu 27.888, zei het ministerie, terwijl het aantal bevestigde besmettingsgevallen is gestegen tot 232.555.

Spanje stelt het dragen van mondmaskers in openbare ruimten voor iedereen vanaf 6 jaar zowel binnen als buiten verplicht als het niet mogelijk is 2 meter afstand tot elkaar te bewaren. Volgens een verordening die woensdag is gepubliceerd moeten er dan mondmaskers worden gedragen op de openbare weg en andere open ruimten, net als in afgesloten openbare plaatsen. De maatregel geldt vanaf donderdag tijdens de noodtoestand. Het is nog niet duidelijk wanneer die afloopt, mogelijk al op 7 juni, meldden Spaanse media.