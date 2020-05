Trump beschuldigt Peking van massamoord

In een ochtendtweet heeft Trump het over een “mafkees in China” die een verklaring zou hebben uitgegeven waarin volgens hem staat dat “iedereen behalve China” schuldig is voor het virus. Wie Trump precies bedoelt met mafkees is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president is het “incompetente China” verantwoordelijk voor alle doden die het coronavirus heeft veroorzaakt.

In het begin van de corona-uitbraak heeft Trump de ernst van het virus een tijd gebagatelliseerd. Toen gaf hij aan dat China de uitbraak aan het indammen was. Later veranderde hij van standpunt en legde hij de verantwoordelijkheid voor de pandemie bij China. Volgens het Witte Huis is het virus mogelijk ontstaan in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan, maar daar is tot nog toe geen bewijs voor.