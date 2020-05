Rapport: kansen voor georganiseerde criminaliteit op Schiphol

Dit staat in een rapport over georganiseerde misdaad op en rond Schiphol dat woensdag is gepubliceerd. Het rapport is gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer.

“Het rapport laat zien waar versterkingen nodig zijn en mede op basis daarvan kunnen we de bestaande maatregelen om ondermijning te bestrijden, prioriteren en uitvoeren”, zegt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. “Zowel publieke als private partijen op Schiphol zijn doordrongen van de urgentie van de aanpak van ondermijning en werken daarbij intensief samen.”