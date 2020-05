Dodental coronavirus stijgt met 33 naar 5748

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5748. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 33 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn 14 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak hebben in totaal 11.627 patiënten in ziekenhuizen gelegen door het virus. Ook die gegevens komen soms wat later binnen.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 44.447. Dat zijn er 198 meer dan op dinsdag. Ook daar ligt het werkelijke aantal patiënten vermoedelijk hoger.