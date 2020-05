Luizenbestrijders aansprakelijk voor schade fipronilschandaal

De ondernemers die in 2017 de pluimveesector in een diepe crisis stortten door stallen schoon te maken met het verboden middel fipronil, zijn aansprakelijk voor de miljoenenschade van pluimveehouders. De rechtbank in Arnhem heeft de bedrijven ChickFriend en ChickClean en hun eigenaars veroordeeld in een zaak die was aangespannen door zo’n 120 pluimveehouders. Zij hebben recht op schadevergoeding.