Hoekstra: schuldenrecord van Bos verbreken ‘twijfelachtige eer’

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat voormalig minister van Financiën Wouter Bos niet langer ‘recordhouder’ is. “Ik ben niet langer de minister die de schuld het hardst liet oplopen”, appte de PvdA’er laatst aan de huidige schatkistbewaarder Wopke Hoekstra, aan wie de “twijfelachtige eer” te beurt valt. Hoekstra zet zijn “diepe zakken” namelijk in om de ongekende economische gevolgen van de corona-uitbraak enigszins in te perken.

Hoekstra deelde de anekdote op ‘woensdag gehaktdag’, de dag waarop het kabinet zich verantwoordt voor de uitgaven van het vorige begrotingsjaar. In dat jaar zagen de overheidsfinanciën er nog behoorlijk anders uit dan in de coronacrisis, waarin het kabinet veel moet doen om de economie te redden.

“Wat Bos ook heeft meegemaakt is dat hij op Prinsjesdag een heel positieve begroting heeft gepresenteerd en in de maanden daarna het economische weer stap voor stap heel erg heeft zien omslaan”, zei Hoekstra. Die begroting presenteerde Bos namelijk krap een dag nadat de Amerikaanse bank Lehman Brothers was ongevallen, wat als startschot voor de bankencrisis wordt gezien. De omslag nu is nog extremer, zegt Hoekstra.

Hoe de CDA-bewindsman precies heeft gereageerd op Bos, weet hij niet meer zeker. “Ik geloof dat ik een smiley heb teruggestuurd.”