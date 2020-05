Voor eerst in jaren weer meer geregistreerde misdrijven

Het aantal geregistreerde misdrijven is vorig jaar, na een jarenlange daling, voor het eerst in lange tijd weer gestegen. Waren er in 2018 nog ongeveer 770.000 geregistreerde misdrijven, vorig jaar ging het om iets meer dan 800.000, een stijging van bijna 4 procent, meldt de politie.

Fraude waarvan burgers en bedrijven slachtoffer werden, vormt de grootste stijging. In 2019 steeg het aantal geregistreerde fraudemisdrijven met bijna 20.000, een stijging van 30 procent. Dat komt vooral door een toename van internetfraude en fraude met betaalproducten, licht een politiewoordvoerder toe. “Criminaliteit heeft steeds vaker een digitale kant en strekt zich vaak uit naar andere landen”, aldus de politie.

Fraude met handel via internet steeg met 31 procent. Bovendien ziet de politie dat steeds meer jongeren onlinedelicten plegen. “Bij onlinefraude neemt het aandeel verdachten onder de 18 jaar flink toe: van 12 procent in 2018 naar 29 procent in 2019.” De politie zegt erop in te zetten deze trend te keren, onder meer met een publiciteitscampagne waarmee de politie in 2019 zo’n 10.000 jongeren wilde laten zien hoe hun online-experimenteergedrag met één klik kan uitmonden in cybercrime.

Grote vraag

De vraag naar de politie was net als andere jaren groot. In 2019 werd bijna 2,95 miljoen keer naar 112 gebeld, bijna 70.000 keer meer dan het jaar daarvoor, en bijna 4,5 miljoen keer naar 0900 8844, bijna 200.000 keer minder dan in 2018. De politie stelt dat er indicaties zijn dat het alarmnummer 112 steeds meer te maken krijgt met meldingen met verzoeken om assistentie en handhaving en minder vanwege criminaliteit. De 2,95 miljoen 112-meldingen leidden in 58 procent van de gevallen tot inzet. Van de bijna 300.000 zogenoemde prio-1 spoedmeldingen, was de politie in 84,6 procent van de gevallen binnen vijftien minuten ter plaatse. Wie 0900 8844 belde, kreeg in 66 procent van de gevallen binnen 20 seconden iemand aan de lijn.

Het afgelopen jaar solliciteerden ruim 31.500 mensen op een operationele functie bij de politie, een stijging van 58 procent ten opzichte van de bijna 20.000 in 2018. De komende jaren gaan bij de politie 17.000 medewerkers met pensioen of iets anders doen.