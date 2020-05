Brussel: banen, bedrijven en zorg prioriteit voor EU

De EU-landen moeten zich op de korte termijn vol richten op het redden van banen en bedrijven en investeren in de gezondheidssector. “Het coronavirus is als een asteroïde ingeslagen en laat een kratergat in de Europese economie achter”, zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis bij de presentatie van haar jaarlijkse aanbevelingen voor de lidstaten. Omdat de nationale ontwerpbegrotingen vanwege de coronacrisis de prullenmand in kunnen, en de begrotingsregels tijdelijk zijn opgeschort, stelt de commissie geen procedures in tegen lidstaten, aldus de Let.