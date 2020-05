Hoekstra: goede cijfers over 2019 helpen bij huidige crisis

Ondanks de crisis waarin de economie door de corona-uitbraak is beland, “stemt een terugblik op 2019 gelukkig enigszins positief”. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd bij de aanbieding van het financieel jaarverslag over vorig jaar aan de Tweede Kamer.

“De economie groeide voor het zesde jaar op rij, de werkloosheid bleef historisch laag, er was wederom sprake van een overschot op de begroting waardoor de staatsschuld verder is gedaald”, aldus Hoekstra. “Je kan zeggen: dat zijn maar cijfers, maar het zijn wel cijfers die ons helpen bij de crisis van vandaag.” Er is immers een buffer om de ergste klappen op te vangen.