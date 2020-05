Efteling woensdag weer open

Zo is besloten dat slechts een derde van de capaciteit aan gasten wordt toegelaten. Wie naar de Efteling wil, moet van tevoren reserveren via de website. Voor de aankomst zijn tijdslots ingesteld. Men kan tussen 09.30 en 10.00 uur of tussen 10.00 uur en 10.30 uur het park in. Wel mogen mensen tot aan sluitingstijd zo lang in het park blijven als ze willen.

De afgelopen dagen wilden zoveel mensen tegelijk een ticket boeken dat de website van de Efteling de drukte niet meer aankon. Maandag stonden er op het toppunt van de drukte zo’n 24.000 mensen te wachten. Dinsdag was die drukte voorbij en waren de technische problemen verholpen.