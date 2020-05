Fitnessketen vecht gedwongen sluiting aan

Fitnessketen BigGym en de Nederlandse staat staan woensdag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. De fitnessketen is het niet eens met de gedwongen sluiting in verband met de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij hoopt dat het eerder kan, maar vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september.