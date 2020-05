Dodental door coronavirus in VS neemt weer met 1500 toe

Na twee dagen met slechts ongeveer 800 doden is het dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus weer opgelopen met meer dan 1500. In de afgelopen 24 uur werden 1536 doden geregistreerd, meldde de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

In totaal stierven 91.845 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd. De VS registreerden maandag nog 759 doden en een dag daarvoor 820. Daarmee leek het aantal sterfgevallen per dag langzaamaan af te nemen.

Het aantal inwoners in de VS dat is besmet met het longvirus ligt boven de 1,5 miljoen. Wereldwijd zijn bijna 4,9 miljoen mensen geïnfecteerd.