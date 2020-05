Reddingsbrigade waarschuwt voor risico’s zwemmen in coronatijd

In aanloop naar het warme weer dat voorspeld is, roept Reddingsbrigade Nederland recreanten op zich extra bewust te zijn van de risico’s van zwemmen in open water. Door de coronacrisis is niet overal toezicht en zijn minder reddingsbrigades beschikbaar. Op plekken waar wel toezicht is, gelden voor de reddingsbrigade restricties en aangepaste werkwijzes vanwege het virus.