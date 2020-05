Schouten: coronavirus mogelijk overgegaan van nerts op een mens

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een nerts, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw) bekendgemaakt. Uit nieuwe resultaten van een lopend onderzoek op nertsenbedrijven is volgens haar aannemelijk dat er zo’n besmetting heeft plaatsgevonden.

Ook blijkt uit dat onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. Op basis van deze laatste inzichten nemen Schouten en zorgminister Hugo de Jonge een aantal maatregelen. Zo zullen alle nertsenbedrijven in Nederland worden gecontroleerd.