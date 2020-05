Beloning voor tips in zaak rond advocaat en schietpartij

In het onderzoek rond Youssef Ben Hamou (25) heeft de Officier van Justitie een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidt naar zijn verblijfplaats en aanhouding. Ben Hamou wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in Almere, op 21 december vorig jaar. Daarbij kwam een 35-jarige Utrechter om het leven. De politie vermoedt dat het een uit de hand gelopen drugsdeal betrof. De 25-jarige Amsterdammer heeft in de gevangenis gezeten na een veroordeling voor wapen- en munitiebezit en een poging tot eenwoningoverval.

Het onderzoeksteam verdenkt Ben Hamou ook van het beramen van een roofmoord op een van drugshandel verdachte inwoner van Almere.

In de zaak rond het beschieten van een Nederlandse advocaat in het Duitse Gronau vorig jaar heeft de hoofdofficier van justitie een beloning van 17.500 euro uitgeloofd voor de tip die deze zaak oplost. De advocaat werd tijdens het uitlaten van zijn hond vanuit een voorbijrijdende auto beschoten. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden beelden getoond van twee mannen. Het is volgens de politie onduidelijk of zij betrokken zijn bij de zaak en worden daarom vooralsnog niet als verdachten gezien. De recherche wil graag weten wie deze mannen zijn, omdat dat het onderzoek vooruit kan helpen.