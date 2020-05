Facebook wil winkels binnenhalen met nieuwe functie Shops

Facebook wil met een nieuwe functie winkels aan zich binden. Met Shops moeten die via Facebook en Instagram direct spullen kunnen verkopen. De dienst komt per direct beschikbaar voor een deel van de gebruikers van Facebook en Instagram en de komende maanden moet dat wereldwijd worden.

Winkels kunnen hun Facebookwinkel aanpassen aan hun eigen stijl. Communicatie met de klanten verloopt via een van de chatdiensten uit de stal van Facebook: Messenger, Instagram Direct of WhatsApp. Bovendien werkt het bedrijf aan nieuwe functies zoals het koppelen van loyalitietsprogramma’s aan een Facebookaccount en het taggen van producten die te zien zijn in een live-video op Facebook en Instagram zodat kijkers meteen tot kopen kunnen overgaan.

Voor het opzetten van de webwinkels werkt Facebook samen met een aantal bedrijven waarvan Shopify de bekendste naam is. Winkels moeten gebruik kunnen maken van de software van die ondernemingen en daarmee ook via Facebook hun waren gaan aanbieden.