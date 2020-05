Nobelprijswinnaar wil dat regering Congo slachtpartijen voorkomt

De Congolese winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Dennis Mukwege roept zijn regering op om slachtpartijen en massamoorden in het oosten van de Democratische Republiek Congo te voorkomen. Hij vindt dat de strijd tegen milities niet mag lijden onder het bestrijden van het coronavirus.

De oostelijke provincies Noord-Kivu en Ituri worden al maandenlang geteisterd door milities die geregeld burgers doden bij aanvallen op dorpen. Volgens Mukwege zijn daarnaast de legers van Rwanda, Burundi en Zambia actief in de regio’s. Rwanda en Burundi strijden in Congo tegen milities, maar letten daarbij niet op wie ze doden of vernietigen, volgens Mukwege.

Mukwege is een gynaecoloog die in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede won. Hij helpt veel vrouwen die in Congo zijn verkracht of verminkt. Zo wil hij voorkomen dat seksueel geweld wordt gebruikt als wapen door milities.

“De regering toonde politieke kracht bij het bestrijden van het coronavirus. Ze moeten dit nu ook laten zien in het oosten van Congo”, zegt Mukwege. Hij wil dat er ingrijpende veranderingen worden gemaakt in het leger en in het justitiële systeem om de gewapende groepen goed aan te kunnen pakken.