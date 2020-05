Kinderopvang opgelucht over gezamenlijke opening

De brancheverenigingen in de kinderopvang zijn opgelucht dat de scholen en kinderopvang op één datum weer volledig opengaan. “Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan”, aldus de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Brancheorganisatie Kinderopvang.