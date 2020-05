Kabinet wil regionale coronawaarschuwingen kunnen geven

Met verzamelde gegevens over positieve coronatests, signalen vanuit huisartsen en zelfs “rioolwatersurveillance”, wil het kabinet een ‘dashboard’ opbouwen waar het ook regionale waarschuwingen mee kan geven aan het publiek. Zorgminister Hugo de Jonge zei dinsdag in de wekelijkse persconferentie dat zo’n coronadashboard het mogelijk maakt om “op regionaal niveau een waarschuwingssysteem te maken”.

“In dat dashboard gaan we alle informatie bij elkaar brengen om het zicht op de coronawerkelijkheid te verbeteren”, aldus De Jonge. Juist al die verschillende gegevens samen hebben een “voorspellende waarde”, aldus De Jonge.

“Zo signaleren we of, en waar precies, we op de rem moeten trappen.” Mogelijk worden maatregelen weer aangescherpt in bepaalde regio’s of steden als onverhoopt een brandhaard ontstaat, of worden de regels weer strenger gemaakt die voor een specifieke sector gelden. Het dashboard wordt dus vooral gebruikt voor besluitvorming, benadrukt De Jonge.

Maar er moeten ook waarschuwingen mee worden gegeven aan het publiek, als dat nodig is. Zo kan uit gegevens van de handhaving blijken dat het erg druk is op het strand. Dan kunnen mensen worden opgeroepen daar vooral weg te blijven.