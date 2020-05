Pathé: Blij dat we weer bezoekers kunnen ontvangen

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, is “heel blij” dat de theaters op 1 juni de deuren weer kunnen openen. Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een reactie na de persconferentie van het kabinet. Premier Mark Rutte maakte bekend dat theaters en bioscopen over twee weken weer dertig bezoekers per zaal mogen ontvangen.