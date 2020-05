Winkeliers juichen versoepelingen toe

Het is goed dat de geplande versoepelingen op 1 juni kunnen doorgaan, want daarmee wordt een nieuwe stap gezet richting een normale situatie. Zo reageert INretail, de brancheorganisatie voor winkeliers in de non-foodsector op de persconferentie van het kabinet. “Het is positief dat gericht aankopen doen ook weer even genieten wordt van de sfeer in de winkelstraten.”