Openbaar vervoer tevreden met regels reizigers en medewerkers

De branchevereniging ov-Nederland, waarin alle openbaar vervoerbedrijven zijn verenigd, is tevreden met de duidelijkheid over de regels in het openbaar vervoer voor zowel reizigers als medewerkers.

“Naast duidelijkheid voor reizigers en medewerkers is er nu ook duidelijkheid voor kinderen die het ov moeten gebruiken voor noodzakelijk reizen”, zegt voorzitter Pedro Peters in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte. “De regels rond toezicht en de handhaving zijn precies zoals door ov-bedrijven bepleit. Zo gaan we het doen, op juridische basis van de WPV (wet personen vervoer 2000). Houden reizigers zich echt niet aan de regels, dan kun je een boete krijgen. Een boete kost 95 euro, zonde van het geld, toch?”

Alle ov-bedrijven in Nederland roepen reizigers op zich aan de regels te houden om een risico op besmetting tot een minimum te beperken. “Hemelvaart staat voor de deur, het wordt mooi weer en veel mensen zijn vrij. Toch vragen we iedereen nog steeds om drukke plekken te vermijden en het openbaar vervoer alleen te gebruiken indien het echt noodzakelijk is. Een uitje naar het strand hoort daar helaas echt nog niet bij”, aldus Peters.