‘Middelbare scholen staan voor een uitdaging’

Omdat de scholen moeten voldoen aan de 1,5 meterrichtlijn, kunnen niet alle leerlingen tegelijk les krijgen op school. Volgens de VO-raad zal de aanpassing in het onderwijs veel vragen van de betrokkenen.

“Het is een uitdaging om de school en het onderwijs zo in te richten dat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Het is een uitdaging om naast onderwijs op school ook onderwijs op afstand te verzorgen. En het is een uitdaging voor leerlingen en ouders om zich aan te passen aan deze bijzondere situatie”, luidt de reactie van de raad. Maar blijdschap overheerst. “De interactie tussen leerling en leraar is immers de kern van het onderwijs.”