Rutte roept kinderen op: denk mee aan 1,5 metersamenleving

Kinderen moeten met ideeën komen en onderling en met ouders praten over manieren waarop we in Nederland in de coronacrisis samen kunnen leven. Premier Mark Rutte richtte zich tijdens zijn coronapersconferentie direct tot jonge Nederlanders, die hij een “groot compliment” gaf.

“Het is ook echt aan jullie te danken dat er minder mensen in het ziekenhuis liggen”, zei de minister-president in een bijzondere boodschap aan kinderen. “Daardoor kan er langzaam maar zeker meer.”

Maar de komende tijd zal erg onzeker zijn, omdat er bijvoorbeeld nog geen vaccin is tegen het coronavirus. “Mijn collega’s en ik vinden het belangrijk dat jullie daarover meedenken”, zei Rutte. “Jullie creativiteit is heel nodig.” Kinderen moeten met ideeën komen, kritiek leveren en er “op clubs en in buurthuizen” over praten.

Eerste onderzoeken

“Ga het gesprek aan met de volwassenen van de toekomst”, riep Rutte volwassenen op. Vooral ouders, jongerenmedewerkers en politici moeten dat doen.

Eerste onderzoeken geven aan dat kinderen het coronavirus veel minder verspreiden dan volwassenen. Daarom staan kinderen vooraan bij de versoepelingen. Terwijl volwassenen voorlopig nog even thuis werken, gaan kinderen al naar school en mogen ze buiten sporten.