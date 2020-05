Zonder mondkapje in ov kost boete van 95 euro

Reizigers in het openbaar vervoer die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van 95 euro krijgen. Vanaf die dag is het reizen met een mondkapje verplicht in trein, bus en tram, maakte premier Mark Rutte bekend.

Het openbaar vervoer rijdt volgende maand weer met een normale dienstregeling, maar nog wel met 40 procent van de capaciteit. Het is dan nog steeds belangrijk volgens de minister-president dat mensen alleen het ov nemen als dat noodzakelijk is.