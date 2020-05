Basisscholen mogen weer helemaal open

Op dezelfde dag als de basisscholen gaat ook de buitenschoolse opvang (bso) weer helemaal open.

Vanaf 2 juni kunnen kinderen weer naar de middelbare school. Rutte zei dat het de bedoeling is dat alle leerlingen van het voortgezet onderwijs fysiek les krijgen. “Niet alleen een mentoruurtje.” Hij benadrukte dat het belangrijk is dat scholieren met de fiets of lopend naar school gaan. Het is belangrijk het openbaar vervoer te ontlasten, zei hij.