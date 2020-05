Rutte: aangekondigde versoepeling maatregelen kan doorgaan

De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet had aangekondigd, kan doorgaan. Het kabinet vindt het verantwoord om de stappen te zetten, zei premier Mark Rutte dinsdag na overleg van het crisisteam. Hij wees erop dat het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis terechtkomt, sterk is gedaald.

Wel zei Rutte dat het cruciaal voor de versoepeling is ‘dat iedereen snapt dat we allemaal de regels nog beter moeten naleven”.

Hij weer erop dat het virus kan ‘oplieren’ als we dat niet doen. We mogen vertrouwen hebben, maar moeten waakzaam blijven, aldus Rutte.