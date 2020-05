Door coronacrisis minder goederenoverslag Antwerpse haven

De coronacrisis heeft de goederenstromen in de Antwerpse haven flink doen terugvallen. Waar er na het eerste kwartaal nog sprake was van een stijging van de totale goederenoverslag met 4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019, bedraagt de plus na vier maanden nog slechts 0,4 procent.

De overslag ging vorige maand over een breed front omlaag. Wel was er sprake van een sterke stijging in lege containers richting China. Dat zou kunnen worden gezien als een teken van herstel van de productie daar.

“Ondanks een mindere maand in april weet de haven zich inzake goederenoverslag nog staande te houden”, stelt havenbedrijf Port of Antwerp in een verklaring. “De impact van vraaguitval door de coronacrisis zal in de komende maanden nog verder voelbaar zijn.”