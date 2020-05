Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie bezorgd over Amazone

De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) maakt zich zorgen over de uitbraak van het coronavirus in de Amazone. In het grensgebied tussen Peru, Brazilië en Colombia zijn veel besmettingen vastgesteld onder de inheemse bevolking.

De PAHO is de Amerikaanse tak van de WHO en overziet grote gezondheidsprojecten, zoals de strijd tegen het coronavirus, in dat gebied.

Voorzitter Carissa Etienne zegt dat de inheemse bevolking in het Amazonegebied uiterst kwetsbaar is voor het longvirus. Ze vindt dat er meer maatregelen moeten worden genomen om deze mensen te beschermen.

Etienne ziet ook dat het aantal nieuwe besmettingen In Noord- en Zuid-Amerika hoog blijft, terwijl in andere werelddelen het aantal nieuwe besmettingen daalt. Ze hoopt dat de Verenigde Staten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijven samenwerken om het virus in de regio te stoppen.