Dode door ongeluk op de A67

Door een ongeluk op de A67 bij de grens met België met drie vrachtwagens is een chauffeur om het leven gekomen. Eén van de vrachtwagens staat in brand. Het gaat om een tankwagen. Er raakte verder niemand gewond.

De brandweer van België en Nederland zijn betrokken bij de bestrijding van de brand. Daarbij wordt ook een brandweervoertuig van Vliegbasis Eindhoven ingezet. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde rond 17.45 uur dat de brand inmiddels redelijk onder controle is. Volgens hem is het wegdek door het ongeval fors beschadigd.

De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Het ingesloten verkeer wordt omgeleid. Hoe lang de verkeersstremming gaat duren is nog niet bekend.