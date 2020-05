KLM verruimt vrijwillige vertrekregeling vanwege coronacrisis

KLM verruimt de mogelijkheid voor medewerkers om de luchtvaartmaatschappij vrijwillig en met een financiële vergoeding te verlaten. Door de vrijwillige vertrekregeling bij het bedrijf vanaf 1 juni voor alle medewerkers open te stellen hoopt KLM gedwongen ontslagen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen of beperken.

KLM neemt naar eigen zeggen liever afscheid van medewerkers die daar zelf voor kiezen dan van collega’s die daar niet vrijwillig voor kiezen. De regeling, die vooruitloopt op noodzakelijke volgende stappen, kan zo ruimte creëren voor KLM-medewerkers die aanblijven.

De coronacrisis heeft een enorme impact op KLM, benadrukt de maatschappij in een verklaring. “De weg van herstel zal naar verwachting lang zijn en we verwachten langdurig minder werk dan voorheen. Vele maatregelen zijn al genomen om KLM door deze ongekend moeilijke periode te loodsen maar het is duidelijk dat er hiervoor nog meer moet gebeuren.”