Meer vraag naar donorbloed, maar geen tekort in Nederland

Nu ziekenhuizen weer steeds meer patiënten behandelen voor andere zaken dan het coronavirus, hebben ze ook meer donorbloed nodig voor transfusies. Bloedbank Sanquin merkt dat de vraag oploopt. Dat is een “extra uitdaging”, zegt een woordvoerster van Sanquin, maar de bloedbank kan ziekenhuizen vooralsnog goed voorzien van het bloed dat ze nodig hebben.

“De vraag was een tijd heel laag, omdat behandelingen waren uitgesteld”, vertelt de woordvoerster. “Nu zien we het oplopen. Ziekenhuizen hebben niet alleen bloed nodig voor operaties, maar bijvoorbeeld ook om aan kankerpatiënten te geven, die het krijgen om aan te sterken.” Precieze cijfers heeft Sanquin niet voorhanden.

In België dreigen door de stijgende vraag naar bloed tekorten te ontstaan. Het Vlaamse Rode Kruis meldt dat de bloedvoorraad “zwaar onder druk” staat nu de ziekenhuizen weer volop reguliere zorg verlenen. De vraag ligt nu 10 procent hoger dan voor de corona-uitbraak. De ziekenhuizen zijn er bezig met een inhaalslag. Het Vlaamse Rode Kruis roept inwoners op om bloed te doneren.

Geen sprake

In Nederland is van tekorten geen sprake. Wel heeft Sanquin op veel plaatsen de openingstijden van afnamelocaties verruimd. Veel locaties zijn nu ook open op zaterdag en bijvoorbeeld donderdag op Hemelvaartsdag. Zo compenseert de bloedbank voor afgenomen capaciteit. Die ligt lager dan normaal door de afstandsregels die ook Sanquin in acht moet nemen. “Tussen twee bedden met donoren moet een leeg bed staan”, legt de woordvoerster uit.

De medewerkers zijn ook druk bezig met het afnemen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. Dat wordt toegediend aan patiënten, in de hoop dat ze sneller herstellen doordat het gedoneerde bloed antilichamen tegen het virus bevat. Voor het inzamelen van plasma, dat langer duurt dan gewoon bloed doneren, worden extra sessies gehouden. Enkele duizenden mensen hebben zich hier al voor aangemeld.